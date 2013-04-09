Соревнования юных снайперов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля в Навои прошел первый этап Кубка Узбекистана по стрельбе из пневматического оружия, в котором приняли участие свыше 70 юношей и девушек в возрасте до 16 лет из всех областей Узбекистана и Республики Каракалпакстан. Соревнования проведены по инициативе Центрального Кенгаша организации содействия обороне "Ватанпарвар".

Сборную Навоийской области на соревнованиях представляли зарафшанцы Курбон Чиникулов, Жонибек Болтаев, Асем Норматова и Зарина Садриддинова.

По итогам соревнований в общекомандном зачете 1 место заняли андижанцы, второе - самаркандцы и третье место - наманганцы. Молодые навоийские спортсмены не смогли войти в тройку сильнейших. Победители и призеры награждены дипломами и памятными подарками организаторов соревнования.

УЗИНФОРМ