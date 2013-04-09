В целях улучшения торгового обслуживания сельчан

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля на территории сельского схода граждан "Гардиен" Кызылтепинского района открылся новый минимаркет.

Предприниматель Гайбулло Пулатов, проживающий в махалле "Кулолон", завез в магазин товаров первой необходимости на 23 миллиона сумов, полученных им в кредит в районном отделении местного банка. На сегодняшний день в торговой точке, которая обслуживает населенный пункт с населением 6200 человек, уже работают 5 юношей и девушек махалли.

По словам предпринимателя, в текущем году в его планы входит сдача в эксплуатацию и дома быта, где разместятся мужская парикмахерская, женский салон красоты, цех пошива одежды, мастерская по ремонту обуви и другие бытовые виды обслуживания.

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