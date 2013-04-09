Семинар по воспитанию молодого поколения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля в Фуркатском районе Ферганской области состоялся семинар-тренинг для советников сходов граждан махаллей по духовно-религиозным вопросам, организованный по инициативе районного отделения фонда "Махалля".

Цель мероприятия заключалась в повышении квалификации советников органов самоуправления граждан по духовно-религиозным вопросам в деле воспитания гармонично развитого поколения.

В процессе семинара было отмечено, что в развитии государства важное значение имеет воспитание гармонично развитого поколения.

Участники мероприятия были разделены на несколько рабочих групп. В группах велись ролевые игры, изучались методы проведения бесед с молодежью, использование ресурсов махаллей при работе с ней.

Также была отмечена необходимость привлечения к работе в деле воспитания подрастающего поколения активистов сходов граждан.

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