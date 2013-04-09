Узбекистан утвердил соглашение о воздушном сообщении с Чехией

ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление, которым одобрил узбекско-чешское соглашение в области воздушного сообщения (№ ПП-1944 от 29 марта 2013 года).

Глава государства, в частности, утвердил Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Чешской Республики о воздушном сообщении, которое было подписано 8 ноября 2011 года в городе Ташкенте.

Президент поручил МИД Узбекистана направить соответствующее уведомление о выполнении Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного международного договора. Кабинету Министров и руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено в установленном порядке обеспечить контроль за выполнением обязательств Республики Узбекистан после вступления договора в силу.

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