В Наманганской области появится новая теплоэлектростанция

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Решением хокима Наманганской области Баходира Юсупова создана рабочая группа по проектированию и решению вопросов по строительству тепловой электростанции мощностью 900 МВт в Туракурганском районе.

Как отмечает пресс-служба областного хокимията, с пуском новой ТЭС будут устранены перебои с подачей электроэнергии в регионе.

Документом утвержден график по претворению в жизнь данного проекта, приняты к сведению и исполнению задачи, возложенные на республиканскую рабочую группу.

Областному управлению земельных ресурсов и государственному кадастру и хокимияту Туракурганского района поручено в течение месяца выделить в установленном порядке земельные площади для строительства тепловой электростанции.

Также подчеркивается, что данное решение принято в целях развития энергетических мощностей, внедрения современных энергосберегающих технологий, повышения гарантированной надежности энергоснабжения, а также обеспечения выполнения постановления Президента Узбекистана № 2943 от 28 марта 2013 года "О мерах по организации строительства в Наманганской области тепловой электростанции мощностью 900 МВт".

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