Узбекистан и Южная Корея будут сотрудничать по правовым вопросам

ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Республика Узбекистан ратифицировала соглашение с Республикой Корея о правовой помощи по гражданским и хозяйственным делам. Соответствующий закон подписал Президент Узбекистана Ислам Каримов (№ЗРУ-346 от 3 апреля 2013 года).

Напомним, договор между Узбекистаном и Южной Кореей о правовой помощи по гражданским и хозяйственным делам был подписан 20 сентября 2012 года в Сеуле.

Закон о ратификации данного соглашения был принят Законодательной палатой 29 января 2013 года и одобрен Сенатом 28 марта.

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