



Узбекистан и США обсудили вопросы международной проблематики



ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джордж Крол 9 апреля был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Стороны обсудили узбекско-американское сотрудничество, а также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной проблематики, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики. Напомним, предыдущий визит Джорджа Крола в МИД Узбекистана состоялся 29 марта. Тогда были обсуждены текущее состояние двусторонних отношений и перспективы сотрудничества, включая отдельные международные вопросы. Отметим, также, что на этой неделе Узбекистан с рабочим визитом посетит помощник госсекретаря США по связям с общественностью, советник по информационным ресурсам Майк Хаммер. В Ташкенте он примет участие во встречах в министерстве иностранных дел, а также с представителями парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи