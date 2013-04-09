Всемирный день воды отпраздновали в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. В связи с празднованием Всемирного дня воды в понедельник на наманганском предприятии СП "Nestle – Узбекистан" прошло праздничное мероприятие, на которое были приглашены дети сотрудников завода, а также 15 ребят из детского дома № 26 "Мехрибонлик уйи". Всего в мероприятии приняло участие 70 ребят в возрасте от 6 до 12 лет.

Для начала небольшую беседу с ребятами по технике безопасности на заводе провела сотрудник завода Дильдора Ибрагимова.

Также перед детьми выступил директор завода Фирдавс Одилов, рассказав им о важности воды во всем мире, бережном к ней отношении, как к одному из важнейших ресурсов земли. После того, как ребята получили подарки и облачились в футболки с логотипом Всемирного дня воды, для них была проведена экскурсия по заводу, в ходе которой дети смогли ознакомиться с технологией производства питьевой воды и молока.

После экскурсии для ребят были организованы образовательные игры, конкурсы и чаепитие.

Cвоим хорезмским танцем праздник украсили воспитанницы детского дома Рислихой Махмудова и Махбуба Кахорова.

"Наши дети в восторге от сегодняшнего дня. Они узнали столько интересного, увидели завод, узнали, как производится продукция. Все это произвело на них большое впечатление, ведь одно дело употреблять эту продукцию – молоко и воду, а другое, увидеть своими глазами как это все делается. К тому же ребята получили полезную информацию о бережном отношении к воде, ее правильном использовании. Хочется сказать заводу "Нестле" и всем его сотрудникам, организаторам данного мероприятия огромное спасибо за то, что пригласили наших ребят на этот праздник", – сказала воспитательница детского дома Ранохон Ходиева.

"Очень понравилась то, как организован праздник, как активно и с душой участвуют в организации сотрудники завода, ведь в большей части в этом деле они волонтеры, это не входит в их прямые обязанности", – поделилась менеджер по связям с общественностью компании "Нестле Узбекистан" Лола Сатторова.

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