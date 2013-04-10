Госкомстат Узбекистана повысил квалификацию 376 сотрудников

ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обнародовал сведения о количестве сотрудников, повысивших свою квалификацию в январе-марте 2013 года.

Согласно этим данным, за отчетный период 376 сотрудников системы Госкомстата, в том числе 252 сотрудника в сфере ИКТ, повысили свою квалификацию. Они, в частности, прошли учебные курсы, организованные Центром переподготовки кадров и статистических исследований Госкомстата.

Как сообщает пресс-служба ГКС, данная работа осуществляется в соответствии с "Программой повышения квалификации и переподготовки работников системы органов государственной статистики в 2013 году".

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