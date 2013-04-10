Этим летом в Узбекистане откроются 900 детских лагерей

ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. В предстоящем летнем сезоне в Узбекистане будут функционировать 900 детских оздоровительных лагерей. Такие данные были озвучены на заседании о проведении наступающего летнего оздоровительного сезона для детей, состоявшемся на днях в Совете Федерации профсоюзов Узбекистана.

Участники встречи – представители ответственных государственных органов и общественных организаций – обсудили вопросы организации деятельности детских оздоровительных лагерей. В этом году для детей будут открыты спортивно-оздоровительные лагеря, интеллектуального развития, социальной адаптации и других. Планируется увеличить число лагерей труда и отдыха, которые вот уже второй год демонстрируют свою эффективность.

На заседании рассмотрены вопросы обеспечения зон отдыха качественными и полезными продуктами питания, медикаментами, контроля за безопасностью перевозок в течение всего сезона и санитарно-эпидемиологического контроля.

Особо отмечена важность проведения в ДОЛ учебно-воспитательной, духовно-просветительской, культурно-развлекательной и спортивной работы за счет привлечения квалифицированных педагогов, воспитателей, врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Для них будут проведены подготовительные семинары с участием специалистов СФПУ, министерств народного образования, внутренних дел, здравоохранения, по делам культуры и спорта и других.

Как отмечалось на встрече, в 2013 году в рамках Государственной программы "Год благополучия и процветания" льготные путевки в детские здравницы получат 600 ребятишек из социально уязвимых семей, проживающих в махаллях.

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