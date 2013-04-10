В Кувинском районе прошла ярмарка вакансий

В Кувинском районе прошла ярмарка вакансий10.04.2013 13:21
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. В целях социальной защиты и обеспечения занятости местного населения 9 апреля в Кувинском районе Ферганской области Узбекистана состоялась ярмарка свободных рабочих мест.
В мероприятии приняли участие около 30 предприятий, учреждений, организаций и фермерских хозяйств района, которые представили со своими свободными рабочими местами.
На ярмарке в основном присутствовали выпускники профессиональных колледжей. В процессе ярмарки около 75 человек получили направления на трудоустройство в различные учреждения и фермерские хозяйства.
Наряду с этим, в рамках ярмарки юристами центра содействия занятости и социальной защиты населения даны необходимые рекомендации касательно трудового законодательства.
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