"Духовная и гармоничная молодежь – будущее страны"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 10 апреля в общеобразовательной школе №34 Бувайдинского района Ферганской области состоялась открытая беседа, посвященная исполнению Постановления Президента Узбекистана "О повышении эффективности пропаганды национальной идеи и духовно-просветительской работы".

В ней приняли участие преподаватели предметов "Идея национальной независимости", "Духовность и просветительство", узбекского языка и литературы и других предметов, учащаяся молодежь, активисты сходов граждан, сотрудники районного отдела народного образования, активисты ОДМ "Камолот" и другие.

В процессе мероприятия отмечено, что сегодня в стране воспитание гармонично развитой и глубоко образованной молодежи выступает приоритетной задачей всех общественных и государственных организаций, учреждений, предприятий.

Подчеркнуты осуществляемые работы в районе по воспитанию молодого поколения в духе верности идее национальной независимости, уважения национальных ценностей и традиций.

Участникам мероприятия доведены тезисы из произведения Президента "Высокая духовность – непобедимая сила", его высказывания из книги "Узбекистан на пороге достижения независимости".

В заключение мероприятия учащейся молодежи продемонстрирован документальный фильм под названием "Вехи независимости".

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