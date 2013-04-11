Учеников колледжей приобщают к военному делу

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В специальной части пограничных войск города Бухары 8 апреля прошли соревнования "Молодые пограничники" между учащимися колледжей и лицеев области.

9 команд показали свои возможности по 10 направлениям, среди которых были строевой шаг, физическая подготовка и другие тактические задания.

Ситуация была максимально приближена к реальным военным действиям. Ребята сумели почувствовать, что значит быть солдатом, узнали, что служба в армии – это серьезное и ответственное дело. Несмотря на всю тяжесть испытаний команды справились с поставленными задачами. Особо отличились учащиеся Бухарского колледжа экономики и банковского дела, нефтегазового колледжа и налогового колледжа.

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