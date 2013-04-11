Бухарские ННО не получают гранты

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Процесс освоения государственных грантов негосударственными некоммерческими организациями в Бухаре идет медленными темпами. К такому выводу пришли сотрудники Независимого института по формированию гражданского общества (НИМФОГО).

Этот вопрос был обсужден 9 апреля между представителями ННО области и сотрудниками Бухарского регионального отделения НИМФОГО.

Как было отмечено, на сегодняшний день в Узбекистане действуют порядка 5 тысяч ННО. Более 400 из них – в Бухарской области. За последние четыре года ими разработано всего лишь 72 проекта, из которых только 28 получили гранты, что составляет самый низкий показатель по стране.

В 2013 году Фондом по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Узбекистана планируется выделить порядка 7 миллиардов сумов на проекты ННО. Сколько из этой суммы получат представители Бухарской области, зависит от значимости проектов для общества.

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