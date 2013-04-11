В Самарканде прошла церемония открытия регионального этапа соревнований

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля в Самаркандском областном Центре подготовки олимпийских резервов состоялась торжественная церемония открытия регионального отборочного этапа спортивных соревнований "Универсиада-2013". Перед началом церемонии всем спортсменам были продемонстрированы созданные для спортсменов условия в городе Самарканде.

В мероприятии приняли участие 234 спортсменов из Самаркандской, Навоийской и Джизакской областей. Они будут соревноваться по таким видам спорта как футбол, волейбол, баскетбол и гандбол.

Участники Универсиады будут состязаться в областном Центре подготовки олимпийских резервов, спортзале академического лицея при СамГУ и спорткомплексах города Самарканда.

Победители региональных состязаний примут участие в республиканском этапе спортивных состязаний "Универсиада-2013", которые намечаются в Бухарской области.

На торжественной церемонии открытия соревнований состоялось показательное выступление гимнасток и концерт молодых исполнителей. После этого начались региональные спортивные состязания.

УЗИНФОРМ