Узбекистан и Индия обсудили предстоящие контакты

ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Анумула Гитеш Сарма 10 апреля посетил Министерство иностранных дел Узбекистана. На встрече были рассмотрены практические вопросы узбекско-индийской повестки дня, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих контактов на высоком уровне, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, в ноябре 2012 года делегация МИД Узбекистана посетила Дели для участия в 11-м раунде узбекско-индийских межмидовских консультаций. На переговорах обсуждались вопросы развития двустороннего диалога в политической, экономической, инвестиционной областях, а также в сферах образования, здравоохранения, развития людских ресурсов, науки и технологий, туризма и культуры.

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