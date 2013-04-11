Форум-марафон "Во имя жизни" прошел в Сурхандарье

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Термез 8 апреля состоялись благотворительные мероприятия "Во имя жизни!" – форум-марафон и футбольный матч. Их организаторами выступили Фонд Форум, Национальная Ассоциация по раку молочной железы "Во имя жизни!", РОО "Женское собрание".

Участники акции посетили Сурхандарьинский областной онкологический диспансер, где выразили свою поддержку и встретились с бенефециариями проекта. Для пациентов учреждения был организован благотворительный концерт с участием звезд узбекской эстрады.

В самом южном регионе Узбекистана данная акция проводится в третий раз и в этом году в ней приняли участие более 12 тысяч участников. Марафон прошел параллельно Республиканской молодежной акции "Мы - одна команда, мы - одна семья!" ЦМИ "Келажак овози".

Не менее ожидаемым событием стал Благотворительный футбольный матч, который состоялся на стадионе спорткомплекса "Сурхон". Игру посетило более 10 тысяч болельщиков. По итогам напряженной и упорной борьбы победу с минимальным счетом одержала сборная активистов ЦМИ "Келажак Овози". После игры состоялся гала-концерт "Келажак Овози".

По данным пресс-службы Фонда Форума, с 12 по 18 апреля аналогичные акции пройдут в Самарканде, Намангане, Андижане и Фергане. В Ташкенте благотворительный матч "Футбол во имя жизни!" пройдет 25 апреля, а столичный форум-марафон "Во имя жизни!" – 28 апреля.

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