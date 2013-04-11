"Здоровая и счастливая женщина"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Под таким девизом в махалле "Саид" города Самарканда 10 апреля прошла акция медицинского осмотра, организованная по инициативе областного отдела республиканского общественного объединения "Женский совет".

Данная акция стала логическим продолжением традиционных медицинских осмотров, проводимых в рамках мероприятия Фонда Форума по борьбе против рака молочной железы. Осмотр у свыше 10 специалистов, таких как урологи и маммологи, прошли около 60 женщин махалли.

В процессе бесплатных медицинских осмотров женщинам были выданы справки о здоровье, а в случае необходимости - направления на лечение. Акция призывала женщин относиться к своему здоровью со всей серьезностью.

УЗИНФОРМ