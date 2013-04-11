Наманганские ватерполисты ограничились "серебром"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Вторыми местами ограничились сборные Наманганской области на недавнем открытом чемпионате Узбекистана по водному поло среди девушек и юношей 1996 года рождения. Они завершились на прошлой неделе.

Девушки из Намангана в круговом турнире 5 команд уступили только первой команде Ташкента – 7:14. победив всех остальных соперниц – девушек из Алматы (Казахстан) – 14:3, Хорезма – 14:0 и команду Ташкента-2 – 18:4, подопечные тренера Дианы Шамсутдиновой заняли в итоге второе место. Чемпионом же стала команда Ташкента, победившая во всех встречах.

Наставница особо выделяет хорошую игру в турнире Галии Байкеевой, Заримы Джомаладиновой и вратаря Дианы Бабамирзаевой.

В эти же сроки соревновались и юноши. Здесь формула турнира была посложнее, поскольку спор вели 9 коллективов. Сначала в двух подгруппах выявлялись полуфиналисты, а затем он вели борьбу по олимпийской системе.

Наманганские парни в группе обыграли команду Самарканда – 22:3, Республиканской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва – 16:3, "Калдиргоч" из Ташкента – 12:0 и СРВЦ – 18:1.

В полуфинале они разобрались с выступавшей вне конкурса командой девушек РСДЮСШОР – 16:4.

В финале же отличный матч с МХСК – Наманган принес успех столичным спортсменам – 13:10. Они и стали чемпионами страны.

Наставник Альберт Шамсутдинов выделяет игру вратаря Владислава Свиридова, нападающих Марлена Мирсаитова и Бекзода Мирхаликова, а также защитника Хаета Рахимова.

Обе команды тренируются на базе бассейна "Ешлик".

Кстати, в середине мая здесь пройдет международный турнир с участием команд Казахстана, Таиланда, Малайзии и других стран.

УЗИНФОРМ