В наманганском колледже обсудили роль женщин в современном Узбекистане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Роли женщины в современном обществе была посвящена прошедшая во вторник в Наманганском юридическом колледже конференция, в которой приняли участие студентки групп с русским языком обучения.

Девочки, заслушав доклад о роли женщины в современном обществе, провели интересную беседу, а также выразили свою точку зрения по данной теме.

Так, например, куратор 215-й группы Фатима Мирзаева отметила, что сегодня само время диктует то, чтобы женщина была не просто хранительницей семейного очага, но и добивалась успехов в других сферах жизни, будь то медицина, наука, культура или образование.

А студентка той же группа А. Пак выразила свою мысль, сказав, что несмотря ни на что женщина сама должна сделать выбор между семьей и карьерой.

Своими мыслями по этому поводу поделились и студентки О. Шамсиддинова, Д. Болтабоева, З. Киргизова, Г. Умарова.

В завершение конференции прозвучали стихотворения о матери, о женщине, подготовленные студентками 116-й и 118-й групп.

"В нашей стране роли женщины в социально-политической жизни страны уделяется большое внимание. Ярким тому подтверждением стал и проводимый с 2007 года национальный конкурс "Женщина года". Основной его целью является поддержать женщин, которые не только посвящают себя заботе о семье, но и добиваются весомых успехов в общественной и профессиональной деятельности", – отмечает заведующая кафедрой языков Наманганского юридического колледжа Эльмира Сетарова, подытоживая проведенное мероприятие.

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