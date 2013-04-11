Роль ННО в формировании гражданского общества

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В докладе Президента Узбекистана Ислама Каримова "Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране" отмечено, что гражданские институты, негосударственные некоммерческие организации сегодня становятся важным фактором защиты демократических ценностей.

Семинар-тренинг на тему "Повышение роли ННО и обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан" прошел 9 апреля в Центре молодежи города Навои. На семинаре была изучена суть и содержание Закона Республики Узбекистан "О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций", продемонстрировано исполнение ста его пунктов.

В разговоре приняли участие заместитель председателя Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Адхам Шодмонов, член комитета Камола Хамидова.

Участники семинара получили ответы на интересующие их вопросы.

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