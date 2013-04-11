В Намангане стартовал месячник здоровья

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Первый день месячника здоровья прошел в понедельник в Намангане широко и разносторонне. Он был посвящен Всемирному дню здоровья.

Сначала в Наманганской городской многопрофильной центральной поликлинике прошел медосмотр женщин фертильного возраста (от 18 до 35 лет), где в общей сложности было принято примерно 900 женщин.

Они смогли получить исчерпывающие ответы на свои вопросы, так как здесь присутствовали специалист из СПИД-центра, гинеколог, фтизиатр, венеролог, кардиолог, онколог, лаборатория и другие специалисты.

Также была задействована и передвижная рентгеновская установка на машине "ПРОВСАН" и пациентки смогли пройти флюорографию, а также ультразвуковое обследование.

В ходе просветительской работы особый упор был сделан на пропаганду здорового образа жизни и тут работники поликлиники показали наглядный пример, приняв участие в благотворительном футбольном матче.

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