



"Взгляд молодежи на развитие национального парламентаризма"



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в колледже экономики Узбекистанского района Ферганской области 10 апреля прошло мероприятие, организатором которого выступил районный хокимият, при содействии районного Кенгаша ОДМ "Камолот". В нем участвовали учащаяся молодежь, активисты политических партий, сотрудники хокимията и депутаты местных Кенгашей народных депутатов. Участники мероприятия говорили о проводимой в стране единой молодежной политике, уделяемом внимании формированию всесторонне развитого, преданного Родине молодого поколения, готового к активному участию в процессе построения сильного правового государства. В продолжение мероприятия среди учащейся молодежи был проведен опрос, нацеленный на выяснение уровня знаний по вопросам внешнеполитических и внутригосударственных реформ. Участники мероприятия также смогли обменяться мнениями по поводу избирательного законодательства и повышения эффективности деятельности молодежных крыльев политических партий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи