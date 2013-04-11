"Взгляд молодежи на развитие национального парламентаризма"11.04.2013 15:05
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в колледже экономики Узбекистанского района Ферганской области 10 апреля прошло мероприятие, организатором которого выступил районный хокимият, при содействии районного Кенгаша ОДМ "Камолот".
В нем участвовали учащаяся молодежь, активисты политических партий, сотрудники хокимията и депутаты местных Кенгашей народных депутатов.
Участники мероприятия говорили о проводимой в стране единой молодежной политике, уделяемом внимании формированию всесторонне развитого, преданного Родине молодого поколения, готового к активному участию в процессе построения сильного правового государства.
В продолжение мероприятия среди учащейся молодежи был проведен опрос, нацеленный на выяснение уровня знаний по вопросам внешнеполитических и внутригосударственных реформ.
Участники мероприятия также смогли обменяться мнениями по поводу избирательного законодательства и повышения эффективности деятельности молодежных крыльев политических партий.
УЗИНФОРМ