Узбекистан и Южная Корея обсудили двусторонние отношения

ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Чон Дэ Ван 11 апреля был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы узбекско-южнокорейских отношений, состоялся обмен мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита Президента Узбекистана в Сеул в сентябре 2012 года.

В ходе беседы подчеркивалось, что подписанный в рамках встречи на высшем уровне пакет документов на сумму, превышающую $5 млрд., поднял двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной областях на качественно новую ступень. По итогам 2012 года товарооборот Узбекистана и Южной Кореи превысил $2 млрд.

Стороны рассмотрели и другие вопросы двусторонней повестки дня, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, последний раз южнокорейский посол посещал МИД Узбекистана 6 марта. На состоявшейся тогда встрече стороны обменялись мнениями по графику межгосударственных встреч на различных уровнях, проведению очередных политических консультаций, заседаний Комитета по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, других совместных институтов Узбекистана и Южной Кореи.

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