В Ташкенте прошла выставка банковских технологий

ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В столичном выставочном комплексе "Кургазмасавдомаркази" с 10 по 11 апреля прошла 6-я ежегодная национальная выставка банковских технологий, оборудования и услуг "BANKEXPO-2013". В ней приняли участие коммерческие банки, ведущие страховые, лизинговые и инвестиционные компании Узбекистана, представляющие новейшие технологии и услуги в банковско-финансовом секторе, а также компании, занимающиеся разработкой IT-услуг для финансовых учреждений.

Участники мероприятия обменялись опытом и информацией по инструментам, технологиям и решениям, обеспечивающим развитие банковской системы, в том числе и за счет более эффективного использования современных информационных технологий. На выставке была представлена подробная информация и проведены консультации о выделении кредитов малому бизнесу, молодым семьям, субъектам семейного предпринимательства, а также выпускникам колледжей, желающим открыть свой бизнес.

Особый акцент на "BANKEXPO-2013" был сделан на интерактивных услугах банков, а также вопросу открытости и контактности с клиентами. В рамках мероприятия были проведены "круглые столы", тренинги, семинары, презентации, встречи и мастер-классы.

По традиции, коммерческие банки вручили сертификаты на право получения льготного кредита субъектам МБЧП, микрофирмам, дехканским и фермерским хозяйствам, начинающим предпринимателям, победившим в конкурсе проектов по обеспечению занятости населения.

Выставка организована Центральным банком Республики Узбекистан в партнерстве с Ассоциацией банков и Ассоциацией предприятий и организаций информационных технологий Узбекистана. Официальную поддержку оказали комитеты Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам информации и коммуникационных технологий и по бюджету и экономическим реформам.

По данным Центробанка, на сегодняшний день в Республике осуществляют свою деятельность 29 банков с 832 региональными филиалами и более 2300 мини-банками, свыше 9000 банковских инфраструктур, а также 76 небанковских кредитных организаций. При этом в 2012 году 28 отечественных банков, в том числе 9 частных, получили высокие "стабильные" рейтинги от ведущих международных рейтинговых агентств.

В минувшем году кредитование реального сектора экономики Узбекистана выросло на 30,6%. Источниками более 85% выделенных кредитов являются внутренние ресурсы коммерческих банков. Растет доля долгосрочных, то есть инвестиционных кредитов, выданных на срок свыше 3 лет. В 2000-2012 годы этот показатель вырос с 35 до 76%.

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