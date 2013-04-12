В Узбекистан прибыл помощник госсекретаря США

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с рабочим пребывает помощник государственного секретаря США по связям с общественностью, советник по информационным ресурсам Майк Хаммер.

10 апреля он принял участие в международном научно-практическом семинаре «Открытость деятельности органов государственной власти – важнейшее условие обеспечения общественного контроля». На мероприятии в частности обсуждались разрабатываемые в Узбекистане законопроекты, нацеленные на повышении прозрачности органов власти и укрепление свободы СМИ. В тот же день он посетил Национальную ассоциацию электронных СМИ (НАЭСМИ), где встретился с журналистами и руководством телеканалов НТТ и Форум-ТВ.

11 апреля Майк Хаммер был принят в Министерстве иностранных дел Республики. На встрече, в которой также принял участие Посол США Джордж Крол, стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних связей в культурно-гуманитарной сфере. В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим темам, представляющими интерес для обеих стран.

Американский дипломат также провел встречи в Институте стратегических и межрегиональных исследований и Университете мировой экономики и дипломатии.

В этот же день Майк Хаммер провел вебчат на странице посольства США в Фейсбуке, в ходе которого ответил на вопросы Интернет пользователей.

Программа визита помощника Госсекретаря США в Узбекистан также включает поездки в Самарканд и Бухару.

Напомним, с 7 по 15 апреля помощник госсекретаря США совершает поездку по Центральной Азии, в ходе которой он посещает Таджикистан и Узбекистан.

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