Сборная Узбекистана опустилась на 66-е место в рейтинге FIFA

Сборная Узбекистана опустилась на 66-е место в рейтинге FIFA12.04.2013 10:44
НОВОСТИ В МИРЕ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) 11 апреля обновила консолидированный рейтинг национальных сборных команд мира по футболу.
В новом рейтинге сборная Узбекистана опустилась на 7 позиций вниз и заняла 66-е место, имея в своем активе 521 очко. Напомним, в предыдущей табели о рангах национальная сборная занимала 59-ю строчку (536 баллов).
Среди стран Азиатского континента команда Узбекистана продолжает занимать 5-е место, пропустив вперед сборные Японии, Южной Кореи, Австралии и Ирана.
Пятерка сильнейших футбольных стран мира: Испания, Германия, Аргентина, Хорватия и Португалия.
Следующее обновление мирового рейтинга FIFA произойдет 9 мая.
УЗИНФОРМ