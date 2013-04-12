



Сборная Узбекистана опустилась на 66-е место в рейтинге FIFA



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) 11 апреля обновила консолидированный рейтинг национальных сборных команд мира по футболу. В новом рейтинге сборная Узбекистана опустилась на 7 позиций вниз и заняла 66-е место, имея в своем активе 521 очко. Напомним, в предыдущей табели о рангах национальная сборная занимала 59-ю строчку (536 баллов). Среди стран Азиатского континента команда Узбекистана продолжает занимать 5-е место, пропустив вперед сборные Японии, Южной Кореи, Австралии и Ирана. Пятерка сильнейших футбольных стран мира: Испания, Германия, Аргентина, Хорватия и Португалия. Следующее обновление мирового рейтинга FIFA произойдет 9 мая. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи