В озерах станет больше рыбы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Специалисты общества с ограниченной ответственностью "Каракир чукур" закончили зарыбление озера Каракир.

С начала текущего года рыбоводы запустили в озеро 650 тысяч мальков сазана, белого амура, толстолобика. Очередь для еще десятка тысяч сигалеток подойдет к осени.

Это важное экологическое мероприятие поддержали и в областном спортивном обществе охотников и рыболовов. Их представители выпустили в озеро "Шоркуль" 5 тысяч мальков различной рыбы.

УЗИНФОРМ