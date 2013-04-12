В озерах станет больше рыбы

В озерах станет больше рыбы12.04.2013 11:10
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Специалисты общества с ограниченной ответственностью "Каракир чукур" закончили зарыбление озера Каракир.
С начала текущего года рыбоводы запустили в озеро 650 тысяч мальков сазана, белого амура, толстолобика. Очередь для еще десятка тысяч сигалеток подойдет к осени.
Это важное экологическое мероприятие поддержали и в областном спортивном обществе охотников и рыболовов. Их представители выпустили в озеро "Шоркуль" 5 тысяч мальков различной рыбы.
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