У школьников появился новый спортзал

У школьников появился новый спортзал12.04.2013 11:30
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Строители сдали новый спортивный зал средней общеобразовательной школы №17 Каганского района Бухарской области Узбекистана.
На строительство современного спортзала ушло 320 миллионов сумов, выделенных Фондом развития детского спорта Узбекистана. Денег хватило также и на его оснащение необходимым спортивным инвентарем отечественных производителей.
Отметим, что за счет Фонда в минувшем году были построены 5 спортивных залов в 5 общеобразовательных школах области.
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