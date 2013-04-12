У школьников появился новый спортзал

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Строители сдали новый спортивный зал средней общеобразовательной школы №17 Каганского района Бухарской области Узбекистана.

На строительство современного спортзала ушло 320 миллионов сумов, выделенных Фондом развития детского спорта Узбекистана. Денег хватило также и на его оснащение необходимым спортивным инвентарем отечественных производителей.

Отметим, что за счет Фонда в минувшем году были построены 5 спортивных залов в 5 общеобразовательных школах области.

УЗИНФОРМ