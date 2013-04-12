В Ташкенте состоялся международный семинар на тему открытости власти

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9-10 апреля в городе Ташкенте состоялся международный научно-практический семинар, посвященный вопросам открытости органов государственной власти. Его организаторами выступили Законодательная палата Олий Мажлиса, НАЭСМИ, Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане и другие партнеры.

По данным посольства Франции, в мероприятии приняли участие 3 французских эксперта, чтобы поделиться опытом своей страны в этой сфере. Так, начальник отдела анализа и аналитики СМИ информационной службы премьер-министра Франции Даниэль Карасик посвятила свое выступление вопросам открытости деятельности правительства и управления политической коммуникацией. Заместитель начальника управления по европейским и международным делам Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Жиль Муро затронул вопросы управления аудиовизуальными средствами и политического плюрализма в СМИ. Заместитель начальника управления по печатной прессе министерства культуры и коммуникаций Франции Сильви Клеман-Кюзен представила организацию СМИ во Франции.

В рамках мероприятия был также проведен мастер-класс по открытости деятельности правительства, свободе прессы, регулированию СМИ и другим вопросам.

Семинар организован в рамках подготовки закона об открытости деятельности органов государственной власти. Напомним, по распоряжению Президента Узбекистана в 2013 году в Бухарской и Самаркандской областях проводится правовой эксперимент для апробации проекта Закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

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