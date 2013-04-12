Республику Каракалпакстан посетили координаторы ООН

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация ООН во главе с Постоянным координатором ООН в Узбекистане Стефаном Приснером 11-12 апреля посетила Республику Каракалпакстан с ознакомительным визитом. Его сопровождали представители ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС и "Женщины ООН".

Члены делегации посетили участки совместных проектов в Каракалпакстане, где ознакомились с мероприятиями агентств ООН по содействию местным сообществам в решении имеющихся у них проблем. Они выразили серьезную обеспокоенность масштабами экологического кризиса Аральского моря, который также оказал глубокое воздействие на жизнедеятельность местного населения и уровень человеческого развития.

В частности, миссией был внимательно рассмотрен ход реализации Совместной Программы ООН "Обеспечение жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря". В ней основное внимание уделяется 3 направлениям: создание новых источников дохода для населения, обеспечение доступа к эффективным социальным услугам и содействие местному развитию. В этих целях выделена финансовая поддержка из Целевого фонда ООН по обеспечению безопасности человека в размере 3,84 млн. долларов.

Программа направлена на обеспечение безопасности населения общей численностью более 130 тысяч человек, проживающих в таких наиболее сильно пострадавших в результате экологического кризиса районах, как Муйнакский, Шуманайский и Канликульский районы.

Как отмечает информационный офис ООН в Узбекистане, данный визит способствовал более углубленному пониманию тех многомерных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается население, пострадавшее в результате кризиса Аральского моря, приведшего не только к экологической, но и экономической и социальной уязвимости прилегающих районов. В этой связи, представители агентств ООН призывают международное сообщество и национальные заинтересованные стороны внести свой вклад во всеобщие усилия по принятию ответных мер в отношении данного кризиса.

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