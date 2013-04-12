США готовы поддержать шаги к открытости госвласти Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Правительство США готово делиться своим опытом в обеспечении открытости органов государственной власти и взаимодействия с общественными организациями. Об этом заявил вчера на встрече с журналистами Узбекистана помощник государственного секретаря США по связям с общественностью Майк Хаммер.

Высокопоставленный американский дипломат находится в Узбекистане с визитом, а несколькими днями ранее он побывал в Таджикистане. Гостя представил посол США в Узбекистане Джордж Крол.

Майк Хаммер отметил, что на его страна всегда поддерживала стремление новых независимых государств к укреплению демократических институтов, в том числе открытость работы органов власти. "Я как раз говорил об этом на встрече со студентами Университета мировой экономики и дипломатии. Этот вопрос очень важен", – отметил господин Хаммер.

Он также рассказал о том, как в США работает Закон о свободе информации, о том, что граждане этой страны могут напрямую через Интернет обращаться в администрацию президента. Если под таким заявлением, а оно размещается на веб-сайте Белого дома, подпишется 100 тысяч человек, то администрация обязана дать ответ.

И то, что в Узбекистане разработан проект Закона об открытости органов государственной власти, он может только приветствовать, подчеркнул американский дипломат. Но только реализация положений закона на деле определит его эффективность, отметил господин Хаммер. "И, конечно, правительство США всегда готово и желает делиться таким опытом, который мы имеем", – сказал дипломат.

Отметим, что сейчас начинается пилотный проект в двух областях Республики (Бухарской и Самаркандской) по апробации положений этого закона, как он будет действовать. В дальнейшем результаты эксперимента будут использованы при формулировании конкретных предложений и рекомендаций по доработке проекта Закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Ответил гость и на ряд вопросов, касающихся актуальных вопросов мировой политики, подчеркнув заинтересованность США в развитии двусторонних взаимовыгодных связей со странами Центральной Азии.

У него остались самые благоприятные впечатления о пребывании в Узбекистане, а особенно он ждет знакомства с древними историческими городами страны – Бухарой и Самаркандом, сказал в заключение американский дипломат.

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