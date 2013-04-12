В Намангане стартуют сразу два теннисных турнира профессионалов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. На кортах "Дустлика" в Намангане сегодня начинаются сразу два теннисных турнира и мужской, и женский среди взрослых. Призы хокима Наманганской области будут оспаривать больше 110 игроков.

Эти соревнования стали уже традиционными и привлекают все теннисистов из многих стран. Вот и в этот раз мы видим обширное географическое представительство. В предварительной заявке на участие в мужском и женском турнирах среди профессионалов указано 28 стран трех континентов.

Первые номера – это Александра Панова (Россия), занимающая в мировом рейтинге 143-е место, и Чен Ти из Китайского Тайпея (224). Будут также теннисисты из стран СНГ, Европы.

Также на наманганских кортах мы увидим игроков сборной Узбекистана Нигину Абдураимову, Сабину Шарипову, Сарвара Икрамова и ряд других.

Также возможно, что в квалификацию будут заявлены и наманганские игроки, сказали корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" в областной теннисной федерации.

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