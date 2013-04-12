В целях благоустройства махаллей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля 2013 года в махаллинском сходе граждан "Дилкаш" Дангаринского района Ферганской области Узбекистана состоялось мероприятие на тему "Благоустройство начинается с души".

В мероприятии приняли участие представители и жители махаллинских сходов граждан, представители хокимията района, Комитета женщин, ОДМ "Камолот".

В ходе мероприятия докладчики отметили, что благоустройство является одним из основных направлений развития района. Также были отмечены высокое место и роль органов самоуправления граждан в решении экологических проблем и повышении экологической грамотности населения.

Участники разъяснили правовые стороны экологического контроля, а также подчеркнули необходимость благоустройства и содержания в чистоте территорий со стороны представителей ОСГ.

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