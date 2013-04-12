Навоийские спортсменки вернулись с победой

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля в Навои из Самарканда вернулись сборные студенческие команды области, принимавшие участие в зональном этапе "Универсиады-2013" по волейболу, баскетболу, футболу и гандболу. За путевку в финал сражались команды Самаркандской, Джизакской и Навоийской областей Узбекистана.

Очень напряженной прошла игра по волейболу между женскими командами Самаркандской и Навоийской областей. После четвертой партии счет был 2:2. Все решилось в заключительной пятой партии, которая проходила с переменным успехом. И все же финальный свисток арбитра зафиксировал победу навоийских волейболисток, которые вместе с победой завоевали путевку на финальные игры. К сожалению, навоийским волейболистам не удалось повторить успех девушек. Они проиграли хозяевам площадки со счетом 1: 3. Не сумели завоевать путевки в финал и навоийские команды по футболу и гандболу, они проиграли все игры командам Джизака и Самарканда.

Уверенно провели отборочные игры навоийские баскетбольные сборные.Девушки с большим перевесом переиграли самаркандок (82:18), а ребята одолели хозяев площадки со счетом 84:34. Таким образом, по итогам зонального турнира без путевок вернулись домой все команды Джизакской области. У навоийцев их три, у самаркандцев - четыре.

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