



Узбекистан и Россия подпишут пакет двусторонних документов



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Официальный визит Президента Узбекистана Ислама Каримова в Россию по приглашению Президента РФ Владимира Путина состоится 14-15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера. В Москве руководители двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития узбекско-российского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным проблемам регионального и международного плана. По итогам визита запланировано подписание пакета двусторонних соглашений, который включает Программу экономического сотрудничества на 2013-2017 годы, Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций и другие документы. Как отмечается, они направлены на реализацию положений Декларации об углублении стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и РФ подписанной президентами двух стран 4 июня 2012 года в городе Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи