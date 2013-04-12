Посол России был принят в МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Владимир Тюрденев 12 апреля был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана. На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам отношений Узбекистана и России. Стороны также обсудили отдельные аспекты международной проблематики, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, последний раз В.Тюрденев посещал МИД Узбекистана на прошлой неделе – 3 апреля. Стороны тогда обсуждали отдельные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в рамках ООН и других международных структур.

Сегодня также стала известна дата официального визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Россию, который посетит эту страну 14-15 апреля по приглашению Президента РФ Владимира Путина. По итогам визита ожидается подписание пакета двусторонних документов.

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