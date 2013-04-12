



Глава МИД Узбекистана посетил британское посольство



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. В связи с кончиной бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 12 апреля посетил Посольство Великобритании и Северной Ирландии в городе Ташкенте. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, глава МИД выразил соболезнование Послу Великобритании Джорджу Эдгару и сделал запись в Книге соболезнований посольства. Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер скончалась 8 апреля в возрасте 87 лет в отеле "Ритц" в центре Лондона, где она проживала после того, как в конце 2012 года ее выписали из больницы. Причиной смерти стал инсульт. Похороны известного британского деятеля состоятся 17 апреля. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи