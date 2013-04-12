В МВУТ пройдет модель саммита "Большой Восьмерки"

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Узбекистане Джордж Эдгар 11 апреля посетил Международный Вестминстерский Университет в городе Ташкенте (МВУТ), где дал старт молодежной модели саммита "Большой Восьмерки". Цель проекта – улучшение знаний студентов о деятельности "Большой Восьмерки" по решению проблем мировой экономики.

Выступая на открытия мероприятия, британский посол рассказал студентам о деятельности "Большой Восьмерки", в которой в этом году председательствует Великобритания, и приоритетных вопросах, которые она включила в повестку встреч министров и лидеров объединения.

Как отмечает британское посольство, молодежная модель саммита "G8" проводится в Узбекистане впервые. В мероприятии принимают участие 8 студенческих команд (по 2 студента в каждой, которые будут представлять одну из стран "Большой Восьмерки"), выставленные ведущими вузами Ташкента.

На протяжении двух недель студенты пройдут интенсивную подготовку для развития дипломатических навыков. Во время подготовительного этапа члены команд будут встречаться с дипломатами государств "Большой Восьмерки", аккредитованными в Узбекистане, чтобы лучше понять позиции представляемых ими государств по вопросам, выносимым на саммит "Большой Восьмерки".

27 апреля в МВУТ состоится финальный этап проекта, на котором команды выступят перед широкой аудиторией, состоящей из представителей дипломатического корпуса, госорганов, международных организаций и студентов. Команды-победители будут определяться по результатам их выступления на "саммите", а также на основе оценки участия в рамках двухнедельной подготовки к финальному мероприятию.

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