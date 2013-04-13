В Навои прошел семинар, посвященный великому Амиру Темуру

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля в навоийском технико-экономическом профессиональном колледже прошел научно-теоретический семинар, посвященный 677-летию со дня рождения Амира Темура - великого полководца и государственного деятеля. Семинар был инициирован областным управлением среднеспециального профессионального образования и городским Кенгашем общественного движения молодежи "Камолот".



В работе семинара приняли участие ученые историки, преподаватели и учащиеся, представители городской администрации и средств массовой информации.

В фойе колледжа участники семинара с большим интересом ознакомились с экспозицией работ учащихся, рассказывающей о великом предке.

О жизненном пути, созидательных делах Амира Темура, его военных походах и победах рассказали доктора исторических наук Сулаймон Иноятов и Мансур Олтинов. Отмечалось, что на сегодняшний день в мире на различных языках издано более 3500 книг и монографий, посвященных истории Тимуридов, в военных академиях Соединенных Штатов Америки отдельно как предмет изучается военная тактика Темура, а во Франции издается журнал под таким названием.

По словам руководителя отдела пропаганды и духовности хокимията города Навои Уктама Джураева, Амир Темур - это наша история, которую мы должны чтить и помнить, а подобные мероприятия - хороший пример патриотического воспитания подрастающего поколения.

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