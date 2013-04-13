В Намангане поймали уличного грабителя мобильных телефонов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Намангане задержан на днях молодой человек, совершивший попытку разбойного нападения на школьницу.

Как рассказала сама потерпевшая, Мухайе М, сотрудникам милиции, она шла в школу, как в этот момент ей позвонила подруга.

"Тут кто-то схватил меня сзади, выхватил телефон и приказал молчать, потом вырвал сумку и свалил меня на землю. Я вскочила и бросилась за ним. Увидев вдали сотрудников милиции, он запаниковал, выбросил сумку в цветник".

Телефон неудачливый грабитель вернул и пытался бежать. За ним в погоню бросился водитель проезжавшего "Дамаса", который поймал и его и сдал милиционерам.

Как выяснило следствие, грабителем оказался Баходир И., который не намного старше Мухайе. "При этом парень нигде не учился и не работал, даже не пытался овладеть какой-нибудь профессией, а тут еще совершил разбойное нападение с угрозой жизни и здоровью. Преступнику предъявлено обвинение по статье 164 Уголовного Кодекса Узбекистана".

"Очень хотелось бы, чтобы он после вероятного наказания взялся за ум. Поражает именно легкомыслие юноши, который как-то спонтанно пошел на преступление и из-за подержанного сотового телефона "Нокия" ценой от силы 20 тысяч сумов загубил себе жизнь", – говорит следователь Наманганского ГУВД Баходир Исаков.

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