Органы госвласти обязали быть "открытыми и гласными"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. Глава Бухарской области М.Эсанов обязал органы государственной власти приступить к реализации задач, определенных в законопроекте "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления". Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания областной рабочей группы, сообщила вчера пресс-служба аппарата областного хокимията.

Как было отмечено, в качестве эксперимента, апробация законопроекта будет проходить до конца года в двух областях Узбекистана – Бухарской и Самаркандской. Теперь госорганы обязаны обеспечить открытость своей деятельности. Так, чиновникам дали 15 дней на рассмотрение запросов физических и юридических лиц и 7 дней на запросы, поступающие от СМИ. Запросы принимаются в письменной, электронной и даже устной форме.

Помимо этого запланированы семинары, конференции и "круглые столы" с участием иностранных экспертов. Также будет создан специальный сайт в сети Интернет, где каждый желающий сможет ознакомиться с ходом эксперимента, принять участие в обсуждениях законопроекта, а СМИ получить пресс-релизы.

Для определения эффективности эксперимента будут проводиться опросы.

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