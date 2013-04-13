Обсудили вопросы специализации СМИ

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля в Национальном пресс-центре Узбекистана прошла конференция на тему "Развитие масс-медиа и специализация журналистов".

Организаторами выступили Творческий союз журналистов Узбекистана, Общественный совет при Министерстве обороны, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека и Узбекский государственный университет мировых языков.

В конференции приняли участие студенты, начинающие и ведущие журналисты Республики, ректоры двух вузов, а также председатель Творческого союза журналистов Узбекистана Шерзод Гуломов.

В рамках встречи было отмечено, что в вузах существуют факультеты журналистики, магистратура по всем направлениям, активно функционируют специальные журналистские курсы, открыты факультеты спортивной журналистики, и то, что количество выпускников становится больше. Отмечались плюсы и минусы.

Однако многие из присутствующих не были удовлетворены. По словам студентов, много важных, конкретных аспектов касательно журналистики были упущены, не были полностью раскрыты вопросы специализации.

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