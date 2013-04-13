В Ташкенте открылась выставка художника Бабура Исмаилова

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Галерее изобразительного искусства Узбекистана 11 апреля состоялось открытие персональной выставки узбекского художника Бабура Исмаилова.

В церемонии приняли участие председатель Комитета по внешнеполитическим вопросам Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сенатор Содик Сафаев, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов, деятели искусства Узбекистана, а также представители дипломатического корпуса, в том числе, Посол Франции Франсуа Готье.

В экспозицию вошли 30 картин Бабура Исмаилова, созданные в ходе его трехмесячной творческой стажировки в Международном городке искусств в Париже осенью 2012 года. Проект был профинансирован и организован Посольством Франции в Узбекистане, Французским Институтом в Париже и мэрией столицы Франции.

Бабур Исмаилов родился в Ташкенте в 1973 году. После обучения на отделении театрально-декорационной живописи в Республиканском художественном училище им. П.Бенькова и Институте искусств имени М.Уйгура, он работал в различных театрах, в кино, мультипликации, а также применил свои способности в области графики и дизайна.

С 1998 года является членом Творческого объединения Академии художеств Узбекистана, а в 2008 году стал обладателем золотой медали Академии художеств Узбекистана. Получив международную известность, он провел персональные выставки в Лондоне, Берлине, Мадриде, Вашингтоне.

Стажировка художника в Международном городке искусств в Париже стала логическим продолжением многих персональных выставок Б.Исмаилова во Франции, благодаря которым он получил признание в художественной среде.

Открытие выставки имело большой успех. Она продлится до 1 мая.

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