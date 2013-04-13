Беседа за "круглым столом"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 12 апреля состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Источники питьевой и оросительной воды в области, рациональное их использование и человеческое здоровье", организованная областным отделением Экологического движения Узбекистана, при содействии областного комитета по охране природы и управления сельского и водного хозяйства.

Мероприятие организовано в рамках Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2013 года "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В процессе беседы зачитаны доклады о состоянии использования и контроля воды в области, источниках городского водоснабжения и их санитарном состоянии, проблемах обеспечения оросительной водой, а также о водоочистительных сооружениях и экологическом состоянии региона.

В заключение обсуждений были рассмотрены проблемы и приняты ряд предложений по их решению.

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