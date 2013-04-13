Завоевали путевки на Азиатский чемпионат

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля во Дворце спорта города Навои завершился чемпионат Узбекистана по греко-римской борьбе среди юношей и девушек 1993-1995 годов рождения. В нем приняли участие борцы со всех областей Республики.

В результате упорных схваток в своих весовых категориях на первое место пьедестала поднялись навоийские девушки М. Сувонова, У. Абдикаримова, Л. Кобилова, Х. Хамроева. Второе место досталось Ш. Мирзаевой и С. Рахимову. Третьими в своих весовых категориях стали С. Нуруллаева, С. Ортикова, Г. Эргашева, М. Одилова, Д. Тоирова, И. Курбонова, Г. Мухторова, Б. Ибрагимов и Б. Эрназаров.



Все победители завоевали путевки для участия в чемпионате Азии, который пройдет в июле в Таиланде.

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