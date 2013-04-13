В Ташкенте отметили Международный день космонавтики

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5-12 апреля в Ташкенте был проведен цикл мероприятий, посвященных Международному дню космонавтики.

Неделя космонавтики началась с Республиканской научно-технической конференции 5-6 апреля на тему "Актуальные научно-технические проблемы авиационной отрасли". На ней выступили ректор ТГТУ профессор Анвар Адылходжаев, координатор общественных и научных связей РЦНК член-корреспондент Российской академии педагогических и социальных наук Давлятбек Саъдуллаев.

9 апреля в РЦНК прошел "круглый стол" "Он сказал: "Поехали...", посвященный Дню космонавтики. Состоялись показы документального фильма "Дон Кихот из Кызыл Сая" об академике Академии наук Республики Узбекистан Шавкате Вахидове, основателе МАКШ и руководителе Международного молодежного аэрокосмического фонда, внесшего значительный вклад в историю развития мировой космонавтики.

Также был показан фотофильм "Юрий Гагарин в Узбекистане" о пребывании первого космонавта Земли Юрия Гагарина в Ташкенте. Воспоминаниями об этих событиях поделился пресс-секретарь Фонда Вахидова, известный узбекский журналист Шахабуддин Зайнутдинов.

В Республиканском центре творчества молодежи "Баркамол авлод" 11 апреля прошли открытые республиканские соревнования по ракетному моделированию. На четырех дорожках соревновались 15 команд со всех регионов Узбекистана. Победители получили призы от Представительства Россотрудничества.

В тот же день на Авиационном факультете ТГТУ состоялся "круглый стол", посвященный Международному дню космонавтики с участием профессоров-преподавателей, аспирантов и студенты факультета. Представительство Россотрудничества передало в дар подборку российских книг по тематике факультета.

12 апреля состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в Чиланзарском районе города Ташкента. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Владимир Тюрденев, руководитель Представительства Россотрудничества Валерий Кайер, заместитель хокима Чиланзарского района Мухаё Саидкаримова, ветеран авиации Мансур Урмеев, представители общественности, студенты столичных вузов.

Как отмечали выступающие, освоение космического пространства – важный этап в жизни человечества. Немалый вклад в развитие космической индустрии внес Узбекистан, где родились не только ученые, испытатели, конструкторы, но и летчики-космонавты, такие как Владимир Джанибеков и Салиджан Шарипов.

В рамках мероприятия выступили учащиеся средних школ столицы, которые читали стихи, посвященные первому космонавту Земли, и исполнили несколько танцевальных номеров. В завершение глава Представительства Россотрудничества В.Кайер выразил искреннюю благодарность хокимияту Чиланзарского района, директорам и педагогам школ за помощь в организации и проведении Дня космонавтики.

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