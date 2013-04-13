Ислам Каримов поздравил Королеву Дании

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Королевы Дании Маргреты II, в которой поздравил ее с национальным праздником страны – Днем рождения Ее Величества. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День рождения Ее Величества отмечается в Дании как государственный праздник ежегодно 16 апреля. В этот день на главной площади страны – в центре Копенгагена, у знаменитого дворцового комплекса Амалиенборг проходит торжественный парад.

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