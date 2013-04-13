Обсуждены актуальные вопросы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Коканде Ферганской области 13 апреля состоялось мероприятие на тему "Высокая духовность – защита от чуждых идей", организованное городским Комитетом женщин, отделом ЗАГС, здравоохранения, при поддержке филиалов коммерческих банков и отделения общественного фонда "Махалля".

В нем приняли участие члены и активисты политических партий, студенческая молодежь, представители широкой общественности, аксакалы махаллей, сотрудники хокимията, Комитета женщин, врачи и другие.

В процессе беседы ее участники обсудили уделяемое внимание в стране повышению роли женщин в общественно-политической жизни и в предпринимательской среде. Также отмечено, что в нынешнее время необходимо принять меры по ограждению населению от влияния деструктивных течений, защите прав и интересов, пропаганде здорового образа жизни.

Докладчики подчеркнули, что в книге Президента страны Ислама Каримова "Высокая духовность – непобедимая сила" отмечен принцип "борьбы идеей против идеи, просветительством – против невежества". Данное высказывание доказывает свою актуальность на сегодняшний день.

Наряду с этим, в продолжение мероприятия зачитаны доклады на темы "Борьба против антиобщественных идей – главная задача", "Здоровый образ жизни – основа крепкой семьи", "Поддержка молодых семей с помощью льготных кредитов" и другие.

В конце мероприятия состоялся обмен мнениями по поводу актуальных проблем укрепления идеологического иммунитета подрастающего поколения.

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