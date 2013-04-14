Для маргиланских махаллей организовали праздник

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. 13 апреля маргиланской в школе №24 прошел целый комплекс мероприятий, в которых приняли участие самые религиозные махалли города – Ташлак-тепа и Чорагон.

Здесь была развернута выставка изделий народных ремесленников, продукции предпринимателей города и соседних районов Ферганской области. Ее посетила заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Мавлюда Ходжаева, заместитель председателя территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ахаджон Юлдашев и другие организаторы праздника.

М. Ходжаева поинтересовалась у участников выставки, где происходит пошив определенной одежды, с какими трудностями сталкиваются предприниматели. Выступая на открытии мероприятия, М. Ходжаева отметила, что для молодежи в стране делается очень многое, что есть необходимость в полноценном включении ребят из вышеперечисленных махаллей в эту работу, в спорт, ремесленничество и предпринимательство.

Параллельно с выставкой прошли спортивные состязания между махаллинскими сборными по 5 видам спорта – футболу, шахматам, шашкам, волейболу и баскетболу. На сцене исполнялись известные композиции местных певцов, молодые девушки даже продемонстрировали национальную одежду. Затем проведав некоторых жителей махаллей с физическими недостатками, М. Ходжаева покинула мероприятие, которое продолжалось еще некоторое время.

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